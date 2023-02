Una finta ragione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una finta ragione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRETESTO

Significato/Curiosita : Una finta ragione

Dentro una stanza sarebbe impossibile da ignorare; quindi, se le persone all'interno della stanza fanno finta che questo non sia presente, la ragione è che...

Andrea ghira in una villa di proprietà della famiglia di quest'ultimo, col pretesto di una festa, e qui torturate fino a provocare la morte di una di loro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

