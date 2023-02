Una condanna di carattere politico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una condanna di carattere politico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CONFINO

Significato/Curiosita : Una condanna di carattere politico

il celebre esecutore di sentenze capitali dello stato pontificio la pena di morte litografia provocatoria contro la condanna capitale félicien rops...

Racconto di heinlein, vedi coventry (racconto). il confino di polizia (più semplicemente confino) fu un'istituzione totale intesa come misura di prevenzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Nel Medioevo erano condanna ti al rogo; Bandito dalla patria, condanna to all esilio; Atto di clemenza che riduce la pena del condanna to; Eretici condanna ti nel Concilio di Efeso; Festa di carattere popolare; Organismo a carattere sociale; Il carattere da stampa grosso e scuro; Un carattere di scrittura; Un esperto con potere politico ; Un Garibaldi politico , figlio di Anita e Giuseppe; La corrente più intransigente d un partito politico ; Carlo, giornalista e uomo politico milanese dell 800;