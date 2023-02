Trattiene il liquido che vi viene versato - antitesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trattiene il liquido che vi viene versato - antitesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IMBUTO

Significato/Curiosita : Trattiene il liquido che vi viene versato - antitesi

Dell'araldo che convoca in assemblea i cittadini, un altro grido delle donne che celebrano i loro arcani riti; questa è una delle varie tesi-antitesi della...

imbuto da cucina l'imbuto è uno strumento usato per travasare liquidi in contenitori dall'imboccatura stretta. ha forma conica, precisamente è formato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con trattiene; liquido; viene; versato; antitesi; Lo trattiene il cambiavalute; Fa scattare chi non si trattiene ; trattiene gli spaghetti; Un freno che trattiene dalle escandescenze; Piccola quantità di liquido ; Recipiente destinato a contenere un liquido benedetto; Arrivo di liquido ; Bagnati in un liquido ; Figura che viene rappresentata sulla bussola; Il capro... . che viene sacrificato; Ciascuno degli elementi che viene precisato in una contrapposizione o similitudine; viene eletto nella segretezza più assoluta; Il versato io della brocca; versato in gran quantità; Inviso, avversato ; Restituzione di denaro indebitamente versato ; Individuo perfettamente integrato nella società - antitesi ; Lo inseguono le gazzelle nelle savane - antitesi ; Camminano con lunghe falcate - antitesi ; Un torrente d Italia - antitesi ; La esercita chi non vale nulla - antitesi ; Cerca nelle Definizioni