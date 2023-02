Lo è la tormentina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la tormentina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VELA

Significato/Curiosita : Lo e la tormentina

la tormentina è una vela utilizzata nei casi di burrasca. di tessuto molto spesso e robusto, può sopportare facilmente venti superiori anche ai 40 nodi...

vela può riferirsi a: vela – sistema di propulsione, principalmente nella nautica vela – sport nautico vela – un quarto di una volta a crociera vela molecular... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

vela véla s. f. lat. vela, pl. di velum «vela», passato a femm. sing. nel latino parlato. – 1. a. Telo, o insieme di teli aggiuntati (ferzi), di varia forma e grandezza, rifinito a regola d’arte e sarte, Dante; se col fuoco infernale e crudele Ci struggi, a me bisogna acconsentirti, Calar le sarte e raccoglier le vele, Pulci); far vela, dare la v. al vento o, meno com., ai venti, spiegare le vele e partire: i marinari, come videro il tempo ben CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – INDUSTRIA AERONAUTICA – TRASPORTI TERRESTRI vela 'vela s. f. dal lat. vela, pl. di velum 'vela', passato a femm. sing. nel lat. parlato. - 1. marin. telo, o insieme di teli di varia forma e grandezza, applicato all'alberatura di un natante volo, che avviene con alianti, sfruttando le correnti ascensionali veleggiato. 2. lett., non com. nave a vela VELIERO s. m.. fare o dare la vela al vento, aprire o sciogliere o spiegare le vele al vento o ai venti 1. iniziare

Cerca nelle Definizioni