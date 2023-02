Tonaca monacale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tonaca monacale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SAIO

Significato/Curiosita : Tonaca monacale

Eseguendo like a prayer con ballerini e coriste che indossano caste tonache monacali nere, rimandando all'abbigliamento ecclesiastico di sacerdoti e suore...

Il saio è un abito religioso indossato da monaci ed anacoreti. ha una particolare valenza penitenziale perché realizzato con tessuti molto grossolani ed... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

