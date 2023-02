Togliere la guaina di plastica ai cavi elettrici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Togliere la guaina di plastica ai cavi elettrici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPELARE

Significato/Curiosita : Togliere la guaina di plastica ai cavi elettrici

Due cavi elettrici in rame unipolare e multifilare a cui è stata rimossa la guaina protettiva nella parte terminale un cavo elettrico è un componente...

