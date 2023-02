Tipiche calzature laziali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipiche calzature laziali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CIOCIE

Significato/Curiosita : Tipiche calzature laziali

Designare le analoghe calzature dei balcani, senza citare gli effettivi nomi slavi o schipetari; emma calderini parla di cioce laziali e in altre opere si...

Folklorica ciocie d'uso tradizionale zampitti dell'etna ciocie esposte nel museo della civiltà contadina e pastorale di avezzano ^ al plurale ciòce o ciòcie. registrato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

