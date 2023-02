Tiene in rotta la nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tiene in rotta la nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TIMONIERE

Significato/Curiosita : Tiene in rotta la nave

Sono rilevanti le seguenti definizioni: reff. - rotta effettiva - percorso reale che la nave compie, in presenza di deriva o di scarroccio, rispetto al...

Il timoniere di una nave il timoniere è un membro dell'equipaggio di un'imbarcazione, addetto alla manovra del timone. tra i timonieri di una nave il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con tiene; rotta; nave; tiene costante la temperatura dell aria; Con quello del latte si ottiene la ricotta; Lo contiene l osso; Lo trattiene il cambiavalute; Le aggrotta il contrariato; rotta ... in cielo; Fa dirotta re la nave che lo capta; rotta me... bellico; Discussa nave da caccia; nave che dispone di un ampio ponte di volo; Pende dalla prua della nave ; Una nave da guerra romana; Cerca nelle Definizioni