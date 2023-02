Il tessuto che diventa fradicio in poco tempo - antitesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tessuto che diventa fradicio in poco tempo - antitesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : IDROREPELLENTE

Significato/Curiosita : Il tessuto che diventa fradicio in poco tempo - antitesi

(disambigua). anorak realizzato dagli inuit il parka, o anorak, è un giaccone idrorepellente imbottito di pelliccia (naturale o sintetica), fornito di cappuccio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con tessuto; diventa; fradicio; poco; tempo; antitesi; Il tessuto che non diventa fradicio in poco tempo; tessuto di cotone; Fine tessuto ; tessuto impermeabile; Fatti diventa re rosso oro; Il tessuto che non diventa fradicio in poco tempo; Con il tempo diventa avanzata; Fa diventa re una bruna... bionda; Il tessuto che non diventa fradicio in poco tempo; Quando è fradicio non si regge in piedi; fradicio , decomposto; Decomposto, fradicio ; Con poco fanno il poncho; Per poco non è zero; Il salume detto capoco llo; Il tessuto che non diventa fradicio in poco tempo; Torna dopo il maltempo ; Un passatempo a squadre; Un incombenza tempo ranea; Il tessuto che non diventa fradicio in poco tempo ; Individuo perfettamente integrato nella società - antitesi ; Lo inseguono le gazzelle nelle savane - antitesi ; Camminano con lunghe falcate - antitesi ; Un torrente d Italia - antitesi ; La esercita chi non vale nulla - antitesi ; Cerca nelle Definizioni