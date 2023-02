Sviluppati in superficie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sviluppati in superficie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ESTESI

Significato/Curiosita : Sviluppati in superficie

La respirazione polmonare e cutanea. i polmoni dei rettili, più sviluppati in superficie di scambio dei precedenti, sono tipicamente ventilati da una combinazione...

Poi, gli attributi estesi sono supportasti anche nel filesystem zfs. nel kernel linux, i filesystem che supportano attributi estesi (abbreviati in xattr)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

