Sulle portaerei c è quello di volo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sulle portaerei c è quello di volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PONTE

Significato/Curiosita : Sulle portaerei c e quello di volo

Matricola c 551, è un'unità della marina militare che prende il nome dal generale del risorgimento giuseppe garibaldi. l'unità è stata la prima portaerei nella...

Vedi ponte (disambigua). il ponte vasco da gama in portogallo il canal grande e il ponte di rialto a venezia la ricostruzione postbellica del ponte antico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con sulle; portaerei; quello; volo; Pistoia sulle targhe; Brescia sulle auto; Pellicola che sviluppa interpretazioni sulle opere d arte; Nidifica sulle case; Una portaerei italiana; Storica portaerei statunitense; quello bianco è il negundo; Il Lem è quello lunare; C era quello dell Ammiragliato; Con quello del latte si ottiene la ricotta; Attrezzale per il volo ; Il regista della pallavolo ; Il mitico pioniere del volo ; Si alzano in volo per spegnere gli incendi; Cerca nelle Definizioni