Il succo d uva non ancora fermentato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il succo d uva non ancora fermentato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MOSTO

Significato/Curiosita : Il succo d uva non ancora fermentato

Che lavorano l'acino d'uva bianca, in modo da ottenere il solo succo ed eliminare quindi le bucce. può essere anche prodotto da uva a bacca nera (ad esempio...

vedi mosto (disambigua). tino di mosto d'uva fragola, appena girato con l'apposito strumento (appoggiato al tino stesso) con il termine mosto si designa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con succo; ancora; fermentato; Il cocktail con succo d arancia e prosecco; Se ne estrae un succo che rinforza i capelli; Il succo di limone; Pianta tropicale che dà un succo amarissimo; Giorno che è ancora ben vivo nella memoria; Lo è il diamante non ancora raffinato; ancora acerbo; Non hanno ancora diciott anni; Latte fermentato ; Nota ricetta tedesca a base di cavolo fermentato ; Ricetta coreana a base di cavolo fermentato ; Odore acre e forte, come di bruciato e fermentato ; Cerca nelle Definizioni