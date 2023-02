Strada che corre lungo un canale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strada che corre lungo un canale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALZAIA

Significato/Curiosita : Strada che corre lungo un canale

Il canal saint-martin è un canale artificiale navigabile lungo 4,553 km (di cui 2,069 km in galleria) che corre interamente all'interno dei quartieri orientali...

Se stai cercando l'omonimo romanzo di tatsuo hori, vedi si alza il vento (romanzo). si alza il vento ( kaze tachinu), è un film d'animazione del 2013... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

lungo disteso; lungo periodo di digiuno; Cosi è lo spilungo ne!; Il lago lungo Oglio; Precede 24 nel nome di un canale televisivo di informazione; TG canale Mediaset di notizie; Regola il fusso delle acque in un canale ; Un canale televisivo USA;