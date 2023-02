Sottile raggio di luce usato anche in chirurgia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sottile raggio di luce usato anche in chirurgia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LASER

Significato/Curiosita : Sottile raggio di luce usato anche in chirurgia

Dichiarato di aver raggiunto potenze di 67 kw con un dispositivo trasportabile. l'arma era in grado di sparare 200 volte al secondo un raggio di luce la cui...

Altri significati, vedi laser (disambigua). laser rosso (660 e 635 nm), verde (532 e 520 nm), e blu-violetto (445 e 405 nm) il laser (acronimo dell'inglese...

