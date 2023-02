Sostanze presenti nell organismo in minime quantità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanze presenti nell organismo in minime quantità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : OLIGOELEMENTI

Significato/Curiosita : Sostanze presenti nell organismo in minime quantita

Fanno parte dell'insieme della sostanza organica: la biomassa vivente, costituita da tutti gli organismi viventi presenti nel suolo (animali, radici dei...

Quindi privi di carbonio organicato, ma non necessariamente sali, gli oligoelementi hanno un ruolo fondamentale nel funzionamento di tutti gli organismi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

oligodinamico oligodinàmico agg. comp. di oligo- e gr. daµ «potenza» (pl. m. -ci). – 1. In fisiologia, di sostanze che hanno una sensibile azione sul metabolismo anche se presenti in quantità minime; a molecola complessa, come vitamine, enzimi, ormoni, o anche, più spesso, di singoli elementi chimici (elementi o. o oligoelementi) che entrano a far parte di molecole complesse, come ferro, rame, cobalto, iodio, zinco, selenio, manganese, molibdeno

