_ Sorrenti, cantautore - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : ALAN

Significato/Curiosita : Sorrenti cantautore

Alan sorrenti (napoli, 9 dicembre 1950) è un cantautore italiano. dopo aver pubblicato le prove progressive di aria (1972) e come un vecchio incensiere...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi alan (disambigua). disambiguazione – se stai cercando il nome proprio di persona, vedi alano...

