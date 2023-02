Lo sono pini e abeti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono pini e abeti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONIFERE

Significato/Curiosita : Lo sono pini e abeti

Gli abeti (abies mill., 1754) sono un genere comprendente 48 specie di conifere sempreverdi della famiglia delle pinaceae. il nome generico abies, utilizzato...

Paleozoico alle ere mesozoiche. le conifere fossili includono molte forme differenti, le più nettamente distinte sono alcune conifere erbacee senza un fusto legnoso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con sono; pini; abeti; sono in coppia in perpetuo; Ne sono ghiotti gli orsi; sono buone quelle di chi tratta con gentilezza; sono affini ai dentici; Uniformarsi all opini one corrente; Violente divergenze di opini oni; Reinholdnoto alpini sta; La provincia del Irpini a; Sono sconsigliali ai diabeti ci; Quasi analfabeti ; È alfabeti co per l appello; L ormone carente ai diabeti ci; Cerca nelle Definizioni