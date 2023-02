Lo sono i leoni che simboleggiano san Marco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i leoni che simboleggiano san Marco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ALATI

Significato/Curiosita : Lo sono i leoni che simboleggiano san marco

Verso via dei gondi e via dei leoni. è aperto, senza arcate e vi si affacciano soprattutto uffici comunali. lo scalone che inizia qui porta all'ufficio...

Gli ussari alati di polonia (husaria in lingua polacca) furono il corpo militare che costituì il nerbo delle forze di cavalleria dell'esercito del regno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con sono; leoni; simboleggiano; marco; Lo sono certe espressioni dei linguaggi settoriali; Lo sono le acque molto ricche di prede; Lo sono i problemi che non si possono risolvere; sono formate da persone... allegre e affamate; Entra nella gabbia dei leoni ; Moneta d oro napoleoni ca; Il simbolo napoleoni co; Gli animali come tigri e leoni ; simboleggiano l astuzia; simboleggiano la testardaggine; La simboleggiano quattro tenebrosi cavalieri; Lo simboleggiano due cuori trafitti; Lo erano Gaio, marco e Lucio ai tempi dei Romani; L Enrico ideatore di Blob con marco Giusti; Un marco regista del cinema; Affrescò le celle del convento di San marco a Firenze; Cerca nelle Definizioni