Lo sono certe espressioni dei linguaggi settoriali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono certe espressioni dei linguaggi settoriali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GERGALI

Significato/Curiosita : Lo sono certe espressioni dei linguaggi settoriali

"linguaggi settoriali" si intendono varietà "non rigidamente codificate", come è il caso del linguaggio musicale, di quello matematico, del linguaggio...

ma soprattutto post-simbolico: abbondano infatti i termini tecnici e gergali tipici della garfagnana. pascoli a castelvecchio la poesia la partenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con sono; certe; espressioni; linguaggi; settoriali; Lo sono le acque molto ricche di prede; Lo sono i problemi che non si possono risolvere; sono formate da persone... allegre e affamate; Lo sono le formiche e le farfalle; Gelida come certe occhiate; L opera... di certe poesie; Alte come certe note; Risuonano in certe gole; L insieme delle espressioni facciali; Segno da espressioni algebriche; Uguaglianza tra espressioni contenenti variabili; espressioni come andare a genio o Aver mani bucate; Un tipo di linguaggi o quotidiano; Lo è un linguaggi o enfatico e retorico; Dal linguaggi o maleducato; Intenzione, proposito nel linguaggi o giuridico; Le espressioni di linguaggi settoriali ; Un dizionario di vocaboli settoriali ; Cerca nelle Definizioni