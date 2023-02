Lo sono le acque molto ricche di prede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le acque molto ricche di prede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PESCOSE

Significato/Curiosita : Lo sono le acque molto ricche di prede

molto vicina ad esse o nelle aree particolarmente ricche di potenziali prede (come, ad esempio, colonie di otarie, foche o pinguini). non tollera le acque...

Tromelin è rivendicato dallo stato di mauritius per le sue acque molto pescose e per la zona economica esclusiva (zee), di 280.000 km quadrati. altri... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

