Un sito di vendita online - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sito di vendita online. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : EBAY

Significato/Curiosita : Un sito di vendita online

Vinted è un sito di vendita online con sede in lituania per l'acquisto, la vendita e lo scambio di articoli nuovi o di seconda mano, principalmente abbigliamento...

Stai cercando la canzone di "weird al" yankovic, vedi ebay (singolo). ebay inc. (nasdaq: ebay) è un sito di vendita e aste online fondato il 3 settembre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Neologismi (2008) ebayer (e-bayer), s. m. e f. Chi compra o vende prodotti attraverso la rete telematica; con particolare riferimento agli utenti del sito di commercio elettronico eBay. I presupposti, nell’ottica dei cosiddetti e-bayers, sembrano forieri di soddisfazioni e subito si accende la corsa al rilancio vincente. (Umberto Rapetto, Italia oggi, 10 gennaio 2006, p. 49, Circuits) • Gli acquirenti … sondano,

Altre definizioni con sito; vendita; online; Parente acquisito ; Vi lavorano attorno i tessito ri; Un permesso scritto di transito ; Così è il vino passito ; vendita di prodotti all estero a prezzi più bassi di quelli interni; Spazio espositivo per la vendita ing; Una compravendita che interessa molti tifosi; Obiettivo di vendita ; Riprende online ; Una schermata pubblicitaria online ; Una identità digitale per i servizi online ; Modulo per inserire dati personali online ; Cerca nelle Definizioni