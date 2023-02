Un sistema elettronico per il controllo di macchinari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sistema elettronico per il controllo di macchinari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : MICROCALCOLATORE

Significato/Curiosita : Un sistema elettronico per il controllo di macchinari

Microcontrollore per sistemi embedded senza plastica di protezione (intel 8742) un sistema embedded (lett. "incassato" o "incorporato", in italiano: sistema integrato)...

Originale era di 85 rubli. mk è l'abbreviazione di , cioè "microcalcolatore". il funzionamento dell'mk-61 è identico a quello dell'mk-52, tranne... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

microcalcolatore microcalcolatóre s. m. comp. di micro- e calcolatore. – Sinon. di microelaboratore. microcalcolatore mikrokalkola'tore s. m. comp. di micro- e calcolatore. - inform. sistema elettronico digitale di dimensioni ridottissime, per usi limitati, spec. di controllo MICROELABORATORE.

