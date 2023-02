Un server per la condivisione dei dati sigla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un server per la condivisione dei dati sigla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : NAS

Significato/Curiosita : Un server per la condivisione dei dati sigla

Che contengono i dati stessi, deputati cioè alla persistenza dei dati, e il processore per l'elaborazione di questi (database server); l'archivio a livello...

nas, pseudonimo di nasir bin olu dara jones, o semplicemente nasir jones, (new york, 14 settembre 1973), è un rapper, produttore discografico, attivista... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

nas, pseudonimo di nasir bin olu dara jones, o semplicemente nasir jones, (new york, 14 settembre 1973), è un rapper, produttore discografico, attivista... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con server; condivisione; dati; sigla; Flusso di dati audio video da un server a più destinatari tramite una rete telematica; In un sistema, ogni PC che dialoga con il server ; II... cuore del server ; L uscita da un server ; Piattaforma web di condivisione di auto; condivisione di auto pubbliche: car __ ing; condivisione di spazi e servizi coi vicini ing; condivisione di beni o interessi; Dispositivo usato per trasmettere dati di computer; Un plotone di soldati ; Lo ricevevano i soldati romani dopo un trionfo; Si pratica con sedati vi; La sigla di Lucca; sigla da titoli... sicuri; La sigla di Sassari; La sigla di Taranto;