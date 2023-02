Serve per marinare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per marinare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ACETO

Significato/Curiosita : Serve per marinare

Soprattutto nella cucina moderna giapponese, dove si utilizza spesso per marinare o gratinare. alla base della zuppa di miso vi è il dashi, un alimento...

Se stai cercando altri significati, vedi aceto (disambigua). tre diversi tipi di aceto viene definito aceto il liquido acido che è ottenuto grazie all'azione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con serve; marinare; Un serve r per la condivisione dei dati sigla; È limitata nelle riserve ; Che serve a blandire; serve a contenere la piena; La più orientale tra le Repubbliche marinare ; Una delle repubbliche marinare ; marinare la scuola in Lombardia; La più meridionale tra le Repubbliche marinare ; Cerca nelle Definizioni