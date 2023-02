Dà sempre brutte notizie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà sempre brutte notizie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CRONACA NERA

Significato/Curiosita : Da sempre brutte notizie

Il buono, il brutto, il cattivo è un film del 1966 diretto da sergio leone. tra i più celebri western della storia del cinema, è considerato la quintessenza...

La cronaca rappresenta il settore in assoluto più importante. la cronaca può essere suddivisa in settori. si hanno le seguenti aree: la cronaca nera è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

cronaca crònaca (ant. crònica) s. f. dal lat. chronica neutro pl. (nel lat. mediev. divenuto femm. sing.), dal gr. (ßßa) «annali, cronache», neutro pl. di «che riguarda il tempo». artistica, giudiziaria, teatrale, sportiva, della moda, ecc.; un articolo di cronaca; la pagina della c.; c. nera, che riguarda delitti, furti, scandali; non com., c. bianca, cronaca locale di informazione spicciola; c. rosa, quella che si occupa dei nero 'nero lat. niger -gra -grum. - ¦ agg. 1. fis. di corpo che assorbe integralmente la radiazione luminosa che lo investe e della sensazione visiva che tale corpo produce bianco. Espressioni: piene di mistero e di suspense giallo, macabro, mystery, noir, poliziesco, thrilling. Espressioni: cronaca nera relativa a fatti delittuosi cronaca rosa. 10. fig. di operazione economica, svolta di nascosto senza osservare le norme

Altre definizioni con sempre; brutte; notizie; Sono sempre di più quelle quelle ibride; È letto sempre in alto; Lo è un bambino che ne combina sempre una; Il saluto... per sempre ; Chi lo ignora fa brutte figure ma non è l italiano; Più belle che brutte ; Lo è un carattere indurito da brutte esperienze; Le hanno belle e brutte ; TG canale Mediaset di notizie ; Vi trovano spazio le notizie più importanti; notizie diffuse per ragioni informative; notizie da annunciare con edizioni speciali; Cerca nelle Definizioni