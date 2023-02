È la sede del Comune di Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È la sede del Comune di Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CAMPIDOGLIO

Significato/Curiosita : E la sede del comune di roma

comune di roma, lasciando comunque invariati i confini amministrativi e il livello di governo. lo stesso argomento in dettaglio: suddivisioni di roma...

– se stai cercando altri significati, vedi campidoglio (disambigua). piazza del campidoglio il campidoglio, detto anche monte capitolino (mons capitolinus)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con sede; comune; roma; Importante ateneo che ha sede a Milano; Posti a sede re sui calcagni, abbassati sulle ginocchia e col capo in giù; È sede del governo boliviano; sede ... in pieno centro; Gli abitanti del più popoloso comune del Bolognese; comune in provincia di Trento; Vita in comune ; Il comune multiplo; Un roma nzesco nero; Una donna d elevato rago nell antica roma ; Due... roma ni; Film di Luigi Comencini tratto dall omonimo roma nnzo di Fruttero e Lucentini; Cerca nelle Definizioni