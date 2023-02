San __: morì alla Porziuncola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: San __: morì alla Porziuncola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FRANCESCO

Significato/Curiosita : San : mori alla porziuncola

Vicino alla porziuncola, nel luogo dove ora si trova la cappella del transito, san francesco morì la sera del 3 ottobre 1226. la porziuncola fu anche...

francesco, giullare di dio – film del 1950 diretto da roberto rossellini francesco – film del 1989 diretto da liliana cavani francesco – miniserie televisiva... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

L anno in cui morì J. F. Kennedy; _ Nelson: morì a Trafalgar; morì a Caprera; morì in una vasca da bagno; _ Dalla Zorza: e maestra di bon ton in tivù; Il regista della palla volo; È opposta alla prora; Un ruolo nella palla nuoto; La basilica di Assisi con la porziuncola ; Il Santo morto alla porziuncola ;