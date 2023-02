Un ruolo nella pallanuoto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ruolo nella pallanuoto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CENTROBOA

Significato/Curiosita : Un ruolo nella pallanuoto

Del torneo di pallanuoto alle olimpiadi estive del 1908 nel 1900 la pallanuoto maschile fece la sua prima comparsa ai giochi olimpici, nella seconda olimpiade...

Il centroboa è uno dei ruoli della pallanuoto. passaggio verso il centroboa in una partita femminile è il giocatore più vicino alla porta avversaria. svolge...

