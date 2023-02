Riuscì a risolvere l enigma della Sfinge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riuscì a risolvere l enigma della Sfinge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EDIPO

Significato/Curiosita : Riusci a risolvere l enigma della sfinge

Incontravano nella piazza della città per cercare di risolvere in comune l'indovinello e ogni giorno, a conclusione della seduta, la sfinge divorava uno di essi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi edipo (disambigua). edipo (in greco antico: dp, oidípus, che significa "dai piedi gonfi"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

riuscì a sfuggire all incendio di Troia; riuscì a sfuggire all incendio di Troia; riuscì a sedurre e ad uccidere Oloferne; Ulisse riuscì a non esserlo dalle Sirene; Lo sono i problemi che non si possono risolvere ; Si dà da risolvere ; Le conducono i detective per risolvere un caso; Metodi seguiti per risolvere problemi; enigma tici e misteriosi; È un enigma illustrato; Edipo ne svelò l enigma ; Arcani, enigma tici; Il Frassica della TV; Un liquore con lo stesso colore della vodka; Il guscio della nave; Il deposito della nave; Sfidò la sfinge ; Il mitologico Edipo risolse quello della sfinge ; sfinge ... senza fine; Scioglie l enigma della sfinge