Ricostruzione, nuova stesura con modifiche - Cruciverba

Soluzione 11 lettere : RIFACIMENTO

Significato/Curiosita : Ricostruzione nuova stesura con modifiche

In forma mitica. un'altra edizione fu stampata nel 1738 con rilevanti differenze di stesura e di concettualità normative, specialmente nei primi articoli...

Il remake o rifacimento è un'opera di finzione (generalmente di tipo audiovisivo) che è basata sulla storia di un'opera precedente. un remake riprende... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

