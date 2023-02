La ratifica di un organo di controllo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La ratifica di un organo di controllo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONVALIDA

Significato/Curiosita : La ratifica di un organo di controllo

Cercando altri significati, vedi ratifica (disambigua). la ratifica è una delle fasi che portano alla formalizzazione di un trattato internazionale fra stati;...

Udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per la convalida dell'arresto o del fermo procedimento per convalida di sfratto convalida (diritto civile)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

