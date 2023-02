Quello di mare incomincia con la nausea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di mare incomincia con la nausea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MAL

Significato/Curiosita : Quello di mare incomincia con la nausea

Via aerea, tramite la tosse. i sintomi della malattia comprendono febbre tra i 38 °c e i 41 °c, mal di testa, dolori articolari, nausea e vomito, sete, diarrea...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mal (disambigua). mal, noto anche come m=p.b. o mal ryder, pseudonimo di paul bradley couling (llanfrechfa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

