Quello bianco è il negundo - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ACERO

Quello bianco e il negundo

Sanscrito nirgui, che indicava un albero, vitex negundo, dalle foglie simili ad a. negundo. questo acero, detto anche l'oro con le foglie, cresce...

Sanscrito nirgui, che indicava un albero, vitex negundo, dalle foglie simili ad a. negundo. questo acero, detto anche l'oro con le foglie, cresce...

Sciroppo d'acero. tra gli aceri autoctoni più diffusi in italia i più comuni sono l'acero campestre, il napoletano, l'italico, l'acero d'ungheria, l'acero riccio...

