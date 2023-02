Può essere alternato per i lavori in corso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere alternato per i lavori in corso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : SENSO DI MARCIA

Significato/Curiosita : Puo essere alternato per i lavori in corso

Novecento. i suoi brevetti e il suo lavoro teorico formano, in particolare, la base del sistema elettrico a corrente alternata, della distribuzione elettrica...

"mano da tenere" (comunemente detto anche senso di marcia) si indica su quale lato della strada i mezzi di trasporto debbano mantenersi durante la circolazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

