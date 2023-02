Il pulcino d un vecchio spot - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pulcino d un vecchio spot. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CALIMERO

Significato/Curiosita : Il pulcino d un vecchio spot

Televisiva è un tipo di pubblicità veicolata dalla televisione. la forma classica di pubblicità televisiva è rappresentata dallo spot, ossia un breve filmato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi calimero (disambigua). calimero è un personaggio dell'animazione pubblicitaria italiana, un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

