Fa a pugni per sport - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : PUGILE

Significato/Curiosita : Fa a pugni per sport

Pugilato. è uno sport a percussione e fa parte degli sport di situazione. è inserita nel gruppo degli sport di combattimento calci pugni (boxe pieds-poings)...

Quale trae origine da pugil, che indica l'atleta che lotta con il pugnus, ovvero con il "pugno". oggigiorno il termine "pugile" indica il praticante dello... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

