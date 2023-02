La propria quota per una iniziativa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La propria quota per una iniziativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CONTRIBUTO

Significato/Curiosita : La propria quota per una iniziativa

Forum di davos) è una fondazione senza fini di lucro con sede a cologny, vicino a ginevra, in svizzera, nata nel 1971 per iniziativa dell'economista ed...

Delle strade vicinali e il contributo degli avvocati al consiglio nazionale forense. per la dottrina attuale il contributo ricopre un ruolo discusso,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

