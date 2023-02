Progetto irrealizzabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Progetto irrealizzabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : UTOPIA

Significato/Curiosita : Progetto irrealizzabile

Uniti, regno unito, francia e unione sovietica) resero questo progetto irrealizzabile. nonostante ciò la control council law no. 10 promulgata il 20...

Di giusto pio, vedi attraverso i cieli. "utopiae insulae tabula", ambrosius holbein (1494-1519). un'utopìa è un assetto politico, sociale o religioso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

