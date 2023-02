Privo di autenticità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Privo di autenticità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Privo di autenticita

Critica del diario. il 23 marzo 1990 la corte regionale di amburgo reiterò la sua autenticità. in vari suoi testi, il principale dei quali risalente al...

Per fake news (in lingua inglese, in italiano: notizie false, notizie fasulle o, ancora, pseudonotizie): informazioni false o fuorvianti, divulgate attraverso...