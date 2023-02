Lo presenta il Governo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo presenta il Governo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DDL

Significato/Curiosita : Lo presenta il governo

Monocratico, il presidente del consiglio dei ministri, e dai vari ministri. la struttura del governo varia notevolmente secondo la forma di governo adottata...

ddl gruppo di designer ed architetti (j. de pas, d. d'urbino e p. lomazzi) fondato nel 1966 a milano dino de laurentis – produttore cinematografico italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Neologismi (2022) s. f. Avversione ossessiva per gli omosessuali, le lesbiche, i bisessuali, i transessuali e l’omosessualità maschile e femminile, la bisessualità e la transessualità. In 500 hanno partecipato al Pride e un'astensione, passando quindi al Senato. (Camilla Lombardi, Wired.it, 4 novembre 2020, Politica) • Si dà per fatto che il ddl Zan sarà approvato in Senato e diventerà legge, mentre il tentativo dell’ultimo minuto del centrodestra (il che la dice

