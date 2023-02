Un pozzo tra le palme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pozzo tra le palme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OASI

Celebrazione della domenica delle palme presso una chiesa ortodossa di biškek in kirghizistan; le palme e gli olivi sono sostituiti da rami fioriti nel...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oasi (disambigua). un'oasi in oman in geografia, un'oasi è un'area di vegetazione isolata in un deserto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

