Porre molta attenzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porre molta attenzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BADARE

Significato/Curiosita : Porre molta attenzione

All'asse di rotazione, si definisce l'ellissoide. è necessario porre molta attenzione sulle differenze che intercorrono tra il geoide e l'ellissoide di...

Un disegno concepito da scaglione viene progettata la carrozzeria, senza badare alle finiture e alla qualità dell'assemblaggio. l'anteriore avveniristico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con porre; molta; attenzione; Proporre nuovamente una persona a una carica; porre termine al volo; Sottoporre a vessazioni; Imporre tributi; Come dire molta ; Inghiotte molta carta; Seguace di una dottrina economica che dà molta importanza alle valute; Non bisogna metterne molta al fuoco; Valutare con attenzione qualcosa, e i suoi grammi; Degno d attenzione ; Indicati all attenzione ; Balzati all attenzione ; Cerca nelle Definizioni