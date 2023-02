I popoli come gli Arabi e gli Ebrei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I popoli come gli Arabi e gli Ebrei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SEMITI

Significato/Curiosita : I popoli come gli arabi e gli ebrei

i semiti sono tutti i popoli che parlano, o hanno parlato, lingue del ceppo semitico, cioè gli arabi, gli ebrei, gli aramei, gli assiri, i cananeo-fenici...

Il termine si riferisce oggi ad ebrei e arabi. i popoli proto-semiti, antenati dei semiti del vicino oriente, si ritiene provenissero dalla penisola araba... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con popoli; come; arabi; ebrei; I popoli come gli Estoni; Plebe, popoli no; Lo erano i popoli come i cananei; Il gruppo di popoli di cui fanno parte i Siamesi; Persona... come un altra; È utilizzata come becchime; come la testa del re; come un racconto che parla di extraterrestri; Scorre dal Tibet al Mare arabi co; Gli arabi di fronte a Somalia, Gibuti ed Eritrea; Provincia dell arabi a Saudita; Uno Stato dell arabi a; Velo sacro agli ebrei ; Piovve sugli ebrei ; I popoli come Arabi e ebrei ; Musulmani : moschea = ebrei : x; Cerca nelle Definizioni