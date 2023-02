Pesce che sembra planare nell acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesce che sembra planare nell acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : RONDINE DI MARE

Significato/Curiosita : Pesce che sembra planare nell acqua

Il pesce civetta (dactylopterus volitans linnaeus, 1758), conosciuto anche come rondine di mare, è un pesce d'acqua marina appartenente alla famiglia dei...

In zoologia, rondine di mare è un nome comune che può riferirsi a: sterna comune (sterna hirundo). pesce civetta (dactylopterus volitans).... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con pesce; sembra; planare; nell; acqua; Insieme di piatti tipici giapponesi di pesce crudo e riso; Lo è il pesce che finisce in padella; Il pesce dall occhio... languido; Vi si frigge il pesce ; sembra , ma non del lutto; Abbigliamento che sembra trasandato ma è elegante; Gli artisti che sembra no altri; Un liquore che sembra acqua; La tavola per planare sulle onde; Un ombrello per planare ; Collaborano nell a guida dell aereo; Un gas ottenuto nell a scissione del petrolio; Erano lunghi nell e galee; I carrozzieri la provano nell e gallerie del vento; Piccoli corsi d acqua ; Allevano comuni pesci d acqua dolce; Macchina che toglie... acqua ; Bisce d acqua ;