Per pagare con il Bancomat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per pagare con il Bancomat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : POS

Significato/Curiosita : Per pagare con il bancomat

il proprio conto corrente, al fine di ripristinare la disponibilità dell'account satispay. per tale operazione, alcuni istituti bancari fanno pagare delle...

Terminale pos un pos (dall'inglese point of sale, lett. "punto di vendita") o terminale di pagamento è un dispositivo elettronico che consente di effettuare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

