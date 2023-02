Per formarlo si aggiunge il suffisso issimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per formarlo si aggiunge il suffisso issimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : SUPERLATIVO ASSOLUTO

Significato/Curiosita : Per formarlo si aggiunge il suffisso issimo

Assoluto, che in italiano si rende con il suffisso -issimo o con avverbi (molto, assai...), in arabo si rende per esempio con l'avverbio "molto/assai",...

superlativo quando esprime una qualità posseduta al massimo livello. il grado superlativo può essere di due tipi: relativo o assoluto. il superlativo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

Altre definizioni con formarlo; aggiunge; suffisso; issimo; Possono formarlo le vocali “a” ed “e”; Può formarlo un nastro; aggiunge re un collegamento a una pagina web; Si raggiunge al termine della corsa; Stimolare qualcuno a raggiunge re obiettivi; Armonia di operazioni per raggiunge re scopo comune; suffisso diminutivo plurale; suffisso che accresce; suffisso per radice; Il suffisso latino usato per i comparativi; Così si sente chi ha dormito benissimo ; Abituato malissimo ; Inchiostro nerissimo ; Incollerito, arrabbiatissimo ; Cerca nelle Definizioni