La penisola in cui è Jalta - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : CRIMEA

Significato/Curiosita : La penisola in cui e jalta

Cercando la località in cui si tenne la conferenza di jalta, vedi livadija. jalta (anche yalta secondo la traslitterazione anglosassone, in ucraino ed in russo:...

Cercando altri significati, vedi crimea (disambigua). coordinate: 45°03'n 34°04'e / 45.05°n 34.066667°e45.05; 34.066667 la crimea (in ucraino: , traslitterato:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

