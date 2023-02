Un passatempo a squadre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un passatempo a squadre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : GIOCO DI RUOLO

Significato/Curiosita : Un passatempo a squadre

Questo affascinante passatempo era molto praticato nel quattrocento nella zona del porto di napoli, dove pirati e pescatori si fermavano a giocarsi i bottini...

Giochi di ruolo un gioco di ruolo, abbreviato spesso in gdr o rpg (dall'inglese role-playing game), è un gioco dove i giocatori assumono il ruolo di uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

