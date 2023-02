Il Paese ilei Dalai Lama - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Paese ilei Dalai Lama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TIBET

Significato/Curiosita : Il paese ilei dalai lama

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tibet (disambigua). il tibet (/'tibet/; in tibetano: , bod, /pø/; in cinese: , xizàng)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 febbraio 2023

II paese del vudù; Il paese del social TikTok; Andare a vivere in un altro paese ; paese ... esportatore di ristoranti; Galileo Galilei scrisse quella dei suoni; I nomi come Galileo Galilei e Aleardo Aleardi; Ha l aeroporto Galileo Galilei ; Il mestiere di Galileo Galilei con il telescopio; La regione dell Asia in cui risiedeva il dalai Lama; Li governava il dalai Lama; La regione dell'Asia in cui risiedeva il dalai Lama; Fu residenza dei dalai Lama: Palazzo del __; Fu proclama to nel 1861; Acclama ti, commemorati; Il Cellama re della canzone; Esclama zione di consenso;