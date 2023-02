È opposta alla prora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È opposta alla prora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : POPPA

Disambiguazione – "prora" rimanda qui. se stai cercando la località balneare tedesca, vedi seebad prora. la prua della hms victory, la nave dell'ammiraglio...

– se stai cercando altri significati, vedi poppa (disambigua). la zona poppiera di una nave la poppa (póppa, dal latino puppis) è la parte posteriore di...

